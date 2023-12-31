مختص في الموارد البشرية: التخصصات الأدبية أصبح الطلب عليها أقل ووزارة التعليم انتبهت لذلك

قال المختص في الموارد البشرية بندر السفيّر، إن التخصصات الأدبية مثل بعض اللغات والاجتماعيات أصبح الطلب عليها أقل، موضحا أن وزارة التعليم انتبهت لهذه المعضلة ورفعت نسب القبول لبعض التخصصات التي عليها الإقبال.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن التخصصات التقنية وما يرتبط بها مطلوب التركيز عليها بالفترة المقبلة، والذكاء الاصطناعي والبرمجيات بكافة فئاتها مهمة جدا.

وعن توطين الوظائف، قال: "القطاع الخاص مسؤول عن التعامل مع مؤشرات انخفاض أرقام البطالة ورفع نسب التوطين"، مشيرًا إلى أن المسؤولية ليست على وزارة الموارد البشرية وحدها فيما يخص أرقام التوطين، كل المسئولين يتحدثون بأرقام التوطين بتناغم كبير.

وقال إن الباحثين عن العمل يحتاجون إلى المزيد من برامج التدريب و"التجسير" والتأهيل، موضحا أن التركيز الآن يجب أن يكون على جودة الوظائف والمرتبات وبرامج التأهيل والتدريب.

وعن البطالة قال: "ولم نتعامل مع جائحة "كورونا" بهذا الشكل الأمثل لكان من الممكن أن تصبح لدينا فجوة كبيرة في معدل البطالة وربما هدف 2030 كان سيهتز ، مضيفا أن "خفض مستويات البطالة مرتبط بزيادة أعداد المواطنين العاملين .. ووصلنا لرقم قياسي تاريخي بلغ 2 مليون و283 ألف عامل وعاملة".

وأشار إلى أن رقم مؤشر البطالة عادة بمثابة استثمار متوسط إلى طويل الأجل، ولا يمكن مراقبته بشكل يومي أو شهري.