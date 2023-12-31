من الإبل إلى المستقبل.. المملكة تعزز قوتها الناعمة بالفن والثقافة في 2024

في قلب شبه الجزيرة العربية، حيث تتلاقى الأصالة بالحداثة، يستعد المجتمع السعودي لاستقبال عام 2024 بتفاؤل وحماس، إذ تتجه الأنظار نحو فعاليات ثقافية وفنية استثنائية تحمل في طياتها تفاصيل غنية من تراث البلاد، وعلى رأسها الاحتفاء بالإبل، التي تلعب دورًا محوريًا ومميزًا كركيزة حضارية تعكس تراثًا لا يمكن إهماله في حياة الإنسان.

فمنذ القدم، ارتبطت الإبل بحياة سكان المنطقة، وكانت حاضرة في أشعارهم وتاريخهم وثقافتهم وأبعاد حياتهم اليومية التي تمتد من الاقتصاد إلى الثقافة مرورًا بالتراث العريق.

لهذا، ركز المجتمع السعودي لسنوات طوال على حماية وتعزيز هذا التراث الثمين الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة الناس في المنطقة. فلم تقتصر الرعاية على الصعيدين الشعبي والرسمي، بل امتدت أيضًا إلى المستوى الوطني، حين قررت وزارة الثقافة السعودية تسمية العام المقبل 2024 بعام الإبل.

وقد أتت مبادرة تسمية عام 2024 بعام الإبل تكريمًا وتقديرًا لها كونها لاتمثل مصدرًا للرزق والغنى الثقافي فقط، بل هي جزء أصيل من الهوية الوطنية، التي تسعى المملكة للحفاظ عليها وتعزيزها بفعاليات وخطط ثقافية وفنية وحضارية على مستوى القوى الناعمة للملكة، تخدم "رؤية 2030" بما تأمله من مواكبة للتطور المتسارع عالميًا، وخلق مكانة راقية تليق بالسعودية في المستقبل القريب.

أحداث تنتظرها المملكة في 2024:

مهرجان فنون العُلا (فبراير 2024)

يعود مهرجان فنون العُلا العالمي في نسخته الثالثة، حاملًا معه وعودًا بتجربة فنية استثنائية.

في الفترة من 8 إلى 24 فبراير 2024، ستتألق بلدة العُلا القديمة ببرامج فعاليات عالمية متنوعة، معارض تفاعلية مذهلة، ومبادرات إبداعية فريدة، تجعل منها وجهة لا تضاهى للاحتفال بالفن والثقافة.

برنامج الفعاليات خلال هذه الثلاثة أسابيع سيسلط الضوء على العُلا كوجهة فريدة للإبداع والتبادل الثقافي عبر العصور. يهدف المهرجان إلى إثراء المساحات الإبداعية وتعزيز الروابط الثقافية، مع التركيز على دور العُلا كمركز رائد للفنون المعاصرة وجهودها في إحياء فنون الحضارات القديمة التي أثرت في هذه الأرض على مر العصور.

معرض صحراء X العلا (فبراير-مارس 2024)

بينما في الفترة من 8 فبراير إلى 23 مارس 2024، يعود معرض صحراء X العلا في موسمه الثالث، حاملًا معه باقة متنوعة من الأعمال الإبداعية المعاصرة، توقيع فنانين سعوديين وعالميين، في أحضان التضاريس الصحراوية الساحرة لمدينة العلا.

يستقبل المعرض الزوار بشكل مجاني، ويجمع بين تراكيب فنية رائعة وأعمال تعكس جمال المناظر الطبيعية في السعودية.

يهدف المعرض إلى تعزيز حوار إبداعي مثير بين الفنانين وأمناء المعارض، وكذلك مع الجمهور المحلي والعالمي، مستوحين من جمال الطبيعة الصحراوية وتفاصيلها الاستثنائية.

وادي الفن

ويشكل وادي الفن بالعلا إضافة فريدة لفعاليات مهرجان فنون العُلا، حيث يتألق بتصاميمه المعمارية والفنية المستوحاة، ويضم مجموعة رائعة من الأعمال الفنية المعاصرة المبتكرة. تلك التجربة الفنية ستكون محطة مميزة للاستمتاع بروائع الفن المعاصر في أحضان هذا البيئة الفريدة والمذهلة.

والمهرجان في هذا العام على موعدٍ مع معرضٍ مميز للفنانة السعودية الموهوبة منال الضويان، حيث ستتيح الفرصة لرؤية الأعمال الفنية التي تحكي أروع القصص من مجتمعات العُلا المحلية، قبل انطلاق وادي الفن بتفاصيله الاستثنائية.

معرض "رَمّيْ عَيّنيِ"

يتيح هذا المعرض الفريد والمبهر في قاعة مرايا في منطقة العلا، الحائزة على جوائز عالمية، استضافة مجموعة من الأعمال الفنية المعاصرة، مبتكرة من قبل نخبة من الفنانين السعوديين المبدعين.

يروي معرض "رَمّيْ عَيّنيِ" قصص وخلفيات الفنانين المشاركين.

ويقدم المعرض نظرة عن كثب على آخر أعمالهم الفنية الرائعة، بدعم قوي من أهم الشخصيات المهتمة بجمع الأعمال الفنية في المملكة.

يتجسد المعرض كجزء لا يتجزأ من برنامج ما قبل الافتتاح لمتحف الفن المعاصر في العلا، الذي يعتبر وجهة الفن المعاصر التي تسلط الضوء على المشهد الفني العربي والعالمي بأسلوب مدهش ومبتكر.

ويُقَدِّم المهرجان باقة رائعة من العروض المباشرة ومعارض التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب جولات فنون الشارع المميزة وعروض السينما في الهواء الطلق.

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ولا تقتصر المتعة هنا، فمدرسة الديرة في العُلا، مركز الفنون والتصاميم، تستضيف ورش عمل تفاعلية مبتكرة في مجالات متنوعة، بدءًا من فنون الخياطة وصناعة الفخار وتصميم المجوهرات، وصولًا إلى الهندسة والمجسمات ثلاثية الأبعاد وفنون النسيج، والكثير غيره. كما يُمكن أيضًا لعشاق التجارب الثقافية الاستمتاع بزيارة مساحة العُلا للتصميم، التي ستستقبل ضيوفها لأول مرة خلال الحدث الافتتاحي للمهرجان.

مؤتمر مملكة الغد (أبريل-مايو 2024)

يحلُّ مؤتمر "مملكة الغد 2024" وسط الأضواء في العاصمة الرياض، في الفترة من 29 إبريل إلى 4 مايو 2024، الموافق للعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر شوال 1445. يقام هذا الحدث الرئيسي في المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات.

"مملكة الغد"، المؤتمر الذي ينظم لأول مرة، يأتي كمنصة رئيسية تجمع بين جميع الصناعات في المملكة تحت سقف واحد. سيسلط الضوء على الخطط والمشاريع والتطورات المستقبلية في المملكة، ويعد جزءًا أساسيًا من تنفيذ رؤية 2030.

مملكة الغد ستقدم تجربة استثنائية تمتد على مدار 6 أيام، حيث يجتمع الزوار بمعرض ومؤتمر لا مثيل له.

يفتح المعرض البوابة للمستقبل، مما يتيح للزوار الفرصة للتفاعل مع التحول الحاصل في المملكة ورؤية كيف يبدو المستقبل الزاهر للأجيال القادمة. ويسلط المعرض الضوء أيضًا على الخطط والتطورات المستقبلية، كجزء من تنفيذ رؤية 2030، ويقدم نظرة فريدة على الحقبة القادمة.

يُعد المعرض فرصةً لا مثيل لها لابتكارات وطموحات الشركات المحلية والدولية، ويشكل أيضًا أول منصة لجميع صناع المملكة. يعرض الحدث مجموعة واسعة من أصحاب الرؤى والمبتكرين والشركات الرائدة في الصناعة، ليقدموا أفكارهم وحلولهم التحويلية التي ستحدد مسار المملكة في المستقبل.

كما يستضيف مملكة الغد مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقادة العالميين لمناقشة مستقبل المملكة من منظور متنوع. يعرضون رؤاهم وشغفهم وخبراتهم لإيجاد طرق جديدة للمضي قدمًا. تتناول المواضيع أيضًا كيفية اتخاذ المملكة لخطوات جريئة نحو أن تصبح دولة نابضة بالحياة ومزدهرة وطموحة بحلول عام 2030.

مهرجان أفلام السعودية (مايو 2024)

يعقد "مهرجان أفلام السعودية 2024" في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من الثاني إلى التاسع من مايو 2024، الموافق للثالث والعشرين من شوال حتى الأول من ذو القعدة 1445 هجريًا.

منذ انطلاقته الأولى في عام 2008، حقق "مهرجان أفلام السعودية" تأثيرًا كبيرًا في تطوير وتمكين صناعة الأفلام المعاصرة في المملكة.

يشمل المهرجان فتراته السابقة، المشاركين فيها، والإصدارات من الكتب والأفلام. بدأت الدورة الأولى في 2008، وشهدت مشاركة 44 فيلمًا، حيث فاز فيلم "بقايا طعام" بالنخلة الذهبية في فئة الأفلام الطويلة، وفيلم "السينما 500 كلم" فاز بفئة الأفلام الوثائقية. تميزت هذه الفعالية بالتشجيع على المواهب الوطنية ورصد التطورات في صناعة السينما المحلية.

مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى (نوفمبر 2024)

تستضيف مدينة الرياض مؤتمر وجوائز مدن الموسيقى في نوفمبر 2024، ويعتبر هذا الحدث من أكبر الأحداث الموسيقية العالمية في المملكة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز قطاع الموسيقى في المملكة وتمكين المواهب السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

يشمل المؤتمر مناقشة مواضيع متنوعة في مجالات مختلفة من صناعة الموسيقى. بالإضافة إلى الجوائز التي ستمنح للمواهب المتميزة. يتضمن الحدث أيضًا برنامجًا تعليميًا مكثفًا يستضيفه المركز السعودي للموسيقى، يشارك فيه أكثر من 50 مشاركًا محليًا وإقليميًا.

وتعكس استضافة الرياض لهذا الحدث التزام وزارة الثقافة بتعزيز التبادل الثقافي وتطوير القطاع الموسيقي في إطار رؤية المملكة 2030.