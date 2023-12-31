باحث ألباني: تطور الخدمات الرقمية في المملكة غير مسبوق وسهل الحياة على المواطن والمقيم

قال الباحث الألباني خريج جامعة القصيم الدكتور بيلدار حجي، إن تطور الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية يسابق الزمن، مما سهل الحياة على المواطن والمقيم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "السعودية": "المملكة قفزت قفزة رائعة في قطاع الخدمات الرقمية، سهلت كثيراً من الخدمات، تخرجت قريبا في جامعة القصيم، ورأيت تسهيل الخدمات الرقمية، المواطن والمقيم لا يجد هناك صعوبات في إنجاز أموره وأعماله خاصة في مجال الصحة والقضاء".

وتابع: "أثبتت المملكة في أزمة الكورونا أنها تفوق كثيراً من الدول التي تتظاهر أنها متقدمة، سهلت كثيرا من الأمور في قطاعي التعليم والصحة وأنتجت الكثير من البرامج التي سهلت الحياة للمواطن".