نجم النصر ينافس على جائزة “هدف الجولة”

أعلنت رابطة دوري روشن للمحترفين مساء اليوم الأحد الأهداف الثلاثة المرشحة للفوز بجائزة "أفضل هدف" في الجولة 19 من المسابقة.

وتتنافس 3 أهداف لنيل جائزة الهدف الأجمل في الجولة الماضية، حيث تطرح الرابطة استفتاء عبر حسابها الرسمي من أجل التصويت.

وينافس مارسيلو بروزوفيتش، نجم وسط النصر، على الجائزة بهدفه في مرمى التعاون، علمًا بأن "العالمي" فاز بنتيجة 4-1.

وينافس أيضًا خالد السبيعي، لاعب الرائد، بهدفه في مرمى أبها، والذي سجله جاء من تصويبة رائعة على الطائر.

الهدف الثالث للمغربي محمد فوزير، لاعب الرائد، في مرمى أبها، حيث تلاعب بالدفاع قبل أن يطلق تسديدة استقرت في الشباك.