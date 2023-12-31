نهاية الخلاف.. أنغام وأصالة تتعانقان في “ليلة نجمات العرب” بالرياض

انتهت خلال كواليس الاستعداد الأخير لحفل "ليلة نجمات العرب" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، أزمة الخلاف بين المطربتين المصرية أنغام والسورية أصالة، وذلك بلقاء تصافحتا فيه، في حضور النجمة اللبنانية إليسا وسالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بـ"إكس"، مقطع فيديو جمع الفنانتين، حيث اصطحب الهندي أصالة بينما أقبلت عليها أنغام وتعانقتا متصافحتين، لينتهي بذلك خلافهما الذي بدأ في فبراير 2019، بعد انتشار خبر زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والمتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، زوج أصالة.

وتحيي الفنانة أنغام، اليوم الأحد، حفلها الغنائي "ليلة نجمات العرب" ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وسط مشاركة عدد من نجمات الغناء في الوطن العربي، بينهم الفنانة أحلام، ونانسي عجرم، وأصالة، وأسماء لمنور.