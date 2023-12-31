كيف أثّر غياب مالكوم على هجوم الهلال أمام الفيحاء؟

تأثر هجوم الهلال بغياب البرازيلي مالكوم أوليفيرا في مباراة الفيحاء التي أقيمت ضمن الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين يوم الخميس الماضي.

وغاب مالكوم عن الهلال لأول مرة هذا الموسم بسبب إصابة تعرض لها في عضلة الساق.

ويعتبر مالكوم لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس منذ بداية الموسم الجاري، حيث إنه خاض 18 مباراة أساسيًا.

وحسب برنامج "راوند أب" المذاع على قناة SSC، فإن تأثير غياب مالكوم ظهر في مباراة الفيحاء، حيث لم يستطع الصربي سيرجي سافيتش القيام بالدور الذي كان يقوم به البرازيلي، حتى ولم لم يلحظ المشاهد العادي هذا الأمر.

💡 نقاش حالة فنية.. تأثير غياب مالكوم في منظومة الهلال مع سلطان اللحياني ⤵️#راوند_اب | #SSC pic.twitter.com/JDG4lUVFYE — SSC (@ssc_sports) December 31, 2023

وقلل توظيف سافيتش في مركز مالكوم من تأثير النجم الصربي، حيث إن المركز الأفضل له هو مركز رقم 8 في وسط الملعب، وليس خلف المهاجم، كما يفعل مالكوم.

ويرجع ذلك إلى أن سافيتش يكون أفضل عندما ينطلق من الخلف دون أي رقابة من المدافعين، بينما عانى في مباراة الفيحاء من الرقابة الدفاعية، حيث ظهر ذلك بوضوح في عدة حالات خلال المباراة.

في ظل وجود مالكوم بالمباريات السابقة، كان سافيتش يستفيد من الرقابة المفروضة على البرازيلي لينطلق إلى الأمام.

وعانى الهلال أمام الفيحاء وحقق انتصارًا متأخرًا رغم نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، مقابل النتائج السلبية للفيحاء، بسبب غياب مالكوم.