احتفالات رأس السنة 2024.. دعوات للسلام ووقف الحروب

شهدت احتفالات رأس السنة الجديدة 2024 عودة الاحتفالات الضخمة، حيث احتشد ملايين الأشخاص حول العالم في المدن والساحات الرئيسية للاحتفال ببدء العام الجديد.

وبدأ سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حالياً 8 مليارات نسمة يستقبلون العام الجديد الذي يحمّلونه آمالهم بالسلام، والحدّ من ارتفاع تكاليف المعيشة، وحلّ النزاعات في العالم.

أول الاحتفالات ببداية عام 2024 الجديد انطلق في أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ.

وفي العاصمة السعودية الرياض انطلقت الاحتفالات والألعاب النارية حيث يذهب العديد من المواطنين والسائحين لمشاهدة الاحتفالات فى أماكن التجمعات التى تقام فيها المراسم الخاصه بليلة رأس السنة ومنها "بوليفارد الرياض فى ساحة الالعاب، مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، برج المملكة.

واستقبل موسم الرياض رأس السنة 2024 بفعاليات مميزة وحفلات نجوم العرب، حيث تألقت الفنانات أصالة ونانسي عجرم وأحلام وأنغام وأسماء لمنور في حفل ليلة نجمات العرب.

كما هو الحال دائمًا ، كانت مدينة نيويورك موطنًا لواحدة من أكبر احتفالات رأس السنة الجديدة في العالم. احتشد الآلاف في تايمز سكوير للاحتفال بإسقاط الكرة الشهيرة. تميز الحدث أيضًا بعروض موسيقية حية من قبل مشاهير.

احتفلت لندن بعيد رأس السنة الجديدة بعرض ضخم للألعاب النارية فوق عجلة لندن. كما أقيمت عروض موسيقية حية في جميع أنحاء المدينة ، بما في ذلك عرض في ساحة ترافالغار.

واحتفلت باريس برأس السنة الجديدة بعرض ضخم للألعاب النارية من قوس النصر. كما أقيمت عروض موسيقية حية في جميع أنحاء المدينة ، بما في ذلك عرض في برج إيفل.

ريو دي جانيرو هي موطن لواحد من أكثر احتفالات رأس السنة الجديدة حيوية في العالم. احتشد ملايين الأشخاص على شاطئ كوباكابانا للاحتفال بعروض الألعاب النارية والموسيقى والرقص.

وكانت سيدني واحدة من أوائل المدن التي استقبلت عام 2024. تميزت احتفالات المدينة بعرض مذهل للألعاب النارية فوق ميناء سيدني.

واشتهرت دبي بعروضها المذهلة للألعاب النارية ، ولم يخيب ظن عام 2024. عرضت المدينة عرضًا ضخمًا للألعاب النارية فوق برج خليفة ، أطول مبنى في العالم.