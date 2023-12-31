الاتحاد السعودي يعلن بدء فترة الانتقالات الشتوية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بدء فترة الانتقالات الشتوية لهذا الموسم، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، الموافق الأول من يناير 2024.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن فترة القيد الشتوية تبدأ في الأول من يناير وتستمر حتى يوم 30 من نفس الشهر بدوري روشن للمحترفين، والدرجات الأولى والثانية والثالثة.

بينما تنتهي فترة القيد الشتوية يوم 5 فبراير المقبل في دوري الدرجة الرابعة، و10 مارس في الفئات السنية، و31 يناير في الدوري الممتاز للسيدات وكذلك دوري الدرجة الأولى للسيدات.

بــــــدأت الآن ✅ فترة التسجيل الشتوية للاعبين ✍️ pic.twitter.com/CZSc6sEqRe — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) December 31, 2023

وتسعى الأندية لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية، سعيًا وراء تحسن موقفها في ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وارتبط العديد من نجوم كرة القدم في الدوريات الأوروبية بالانتقال دوري روشن، حيث تجرى محاولات مع بعضهم لاستقدامهم هذا الشتاء بدلا من الانتظار لنهاية الموسم.