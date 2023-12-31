ناقد رياضي: تخصيص الأندية سيغير مستقبل الكرة السعودية للأفضل

أشاد الناقد الرياضي فيصل الجفن بقرار تخصيص الأندية، مشيرًا إلى أن هذا سيساهم في تغيير مستقبل الكرة السعودية للأفضل.

وقال الجفن، في برنامج "الديوانية" المذاع على قناة "السعودية الرياضية"، "بعد تطبيق قرارات وزارة الرياضة الخاصة بالاستثمار وتخصيص الأندية، فإن مستقبل الكرة السعودية لن يشبه ماضيها، من ناحية تسيير الأندية واتخاذ القرارات فيها، هناك صداع كبير تتمثل في أن أي مشكلة توجه لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم".

وأضاف "في المستقبل الرؤية ستكون مختلفة، المستثمرون والشركات سيتعاملون مع الأندية معاملة أخرى، لن تكون هناك عواطف بأن هذا اللاعب أو المدرب لا يريده الجمهور فيرحل، ستكون هناك حسابات اقتصادية خاصة".

واختتم حديثه بالقول "بهذا الشكل سيتغير حال الأندية، لا يمكن لنادٍ أن يضم 6 لاعبين محترفين، ثم يرحلون بعد فترة قصيرة، لن يكون هناك دور لوكلاء اللاعبين في رفع القيمة السوقية للاعب".