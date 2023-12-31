“الأخضر ينادينا”.. إطلاق حملة دعم المنتخب السعودي في كأس آسيا

أطلق مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم الأحد، حملة دعم للمنتخب تزامنًا مع بدء معسكره استعدادًا لبطولة كأس آسيا "قطر 2023"، تحت شعار "الأخضر ينادينا".

ولاقت الحملة تفاعلًا كبيرًا من الأندية في السعودية، إذ نشرت عبر حساباتها الرسمية منشورات تدعم فيها الأخضر تحت وسم "#الأخضر_ينادينا" تضمنت رسائل دعم للاعبين قبل انطلاق مشوارهم في المحفل الآسيوي المنتظر.

وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق اليوم وذلك لدخول معسكر إعدادي أخير قبل خوض غمار المنافسات.

يذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة السادسة رفقة منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان.