تصل إلى الوفاة.. 5 نصائح لتجنب حوادث المدفأة

في الوقت الذي تعطينا فيه المدافئ الراحة في الأيام الباردة، يمكن أن تكون مصدرًا للخطر إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح. إذ تشير الإحصائيات إلى أن حوادث المدافئ تسبب العديد من الحرائق المنزلية كل عام.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أبرز النصائح والإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها لتجنب هذه الحوادث في المستقبل، وفق ما صرح به الخبير في أنظمة تكنولوجيا الأجهزة أيمن مخلوف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، حيث أشار إلى طرق ممكنة للوقاية من حوادث الأجهزة التي تعمل بالكهرباء أو الغاز ليلًا وخاصة أثناء النوم.

سُبل الوقاية من حوادث المدفأة:

- عدم استخدام السخانات والمدفأة بدون مؤقت فصل يضبط للفصل قبل النوم.

- التأكد دوريا من سلامة موصل الطاقة في السخان، وعدم استخدام بدائل بطارية سخان الغاز إلا بموافقة الشركة المُصنعة.

- الحرص بشكل عام عند تشغيل المدفأة وخاصة من نوع الهالوجين (المعتمدة على شمعة متوهجة أو أكثر) والتي تتسبب في حرق الأكسجين بمحيط الغرفة ما قد يسبب الاختناق في الأماكن المغلقة.

- التأكد من وجود منفذ تهوية قادر على تجديد الأكسجين بالغرفة التي تستخدم للنوم خلال تشغيل الأجهزة المُعرضة لحوادث من هذا النوع.

- إبعاد المدفأة عن الستائر والمفروشات المصنوعة من الأنسجة الهجينة سريعة الاشتعال وكذلك إبعادها عن الأثاث الخشبي لتقليل فرص حدوث حرائق.