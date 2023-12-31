4 أعراض مشتركة بين الإنفلونزا وأمراض القلب

القلب، محرك الحياة في أجسامنا، المسؤول الرئيسي عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وبناءً على ذلك، يعد أي اضطراب في عمله أمرًا خطيرًا، وحتى يمكن أن يكون قاتلًا.

غالبًا، ما نعتبر ألم الصدر وضيق التنفس علاماتٍ شائعة لمشاكل القلب. ومع ذلك، يُشير تقرير حديث نشرته صحيفة "إكسبريس البريطانية" إلى وجود أربعة أعراض قد تُشخّص خطأ على أنها أعراض إنفلونزا، وهي: الجهد، والغثيان، والحمى، والتعرق.

فيما يتعلق بالإجهاد، تحدد مؤسسة القلب البريطانية "التعب الشديد" كعلامة لقصور القلب وحالات القلب الأخرى. ويقول البروفيسور ديفيد نيوباي من المؤسسة إن التعب المستمر قد يشير إلى قصور القلب أو مرض الشريان التاجي، ولكنه قد يكون أيضًا ناتجًا عن ظروف طبيعية أخرى.

أما بالنسبة للغثيان، فقد يكون علامة على مرض الشريان التاجي، ويُلاحظ أكثر عند النساء. ووفق موقع "مايو كلينك" في الولايات المتحدة، فإن النساء قد يعانين من أعراض إضافية مثل ضيق التنفس والتعب الشديد.

وفيما يتعلق بالحمى، قد تكون علامة على فشل القلب، ويمكن أن ترافق آلام الجسم في المراحل المبكرة. ويُحذر تقرير "بن ميدسين" من أن الحمى قد تكون إنذارًا "مبكرًا" لفشل القلب.

وأخيرًا، يشير التعرق إلى أنه قد يكون هناك اضطراب في القلب، ويُنصح بالتصرف الفوري في حالة شعور بالحرارة والرطوبة بجانب آلام الصدر.