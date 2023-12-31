27 لاعبًا في قائمة أخضر تحت 23 عامًا لمعسكر الإمارات

يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في الإمارات، خلال الفترة 3-30 يناير، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.

ويأتي أخضر تحت 23 عامًا في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف أبريل المقبل، وإلى منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.

واستدعى سعد الشهري، مدرب المنتخب، (27) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر.

واللاعبون هم: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، حامد يوسف، عبدالعزيز العويرضي، معاذ فقيهي، محمد أبو الشامات، ريان حامد، محمد اليامي، محمد سليمان، خالد العسيري، إسلام هوساوي، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، مهند آل سعد، عبدالإله هوساوي، علي الجاسم، زياد الجهني، مصعب الجوير، صالح أبو الشامات، أحمد الغامدي، علي المسعود، هيثم عسيري، سعد الشرفاء.