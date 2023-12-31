تزامنًا مع الذكرى الـ52 لتنصيبها.. ملكة الدنمارك تعلن تخليها عن العرش

أعلنت ملكة الدنمارك، مارغريت الثانية، يوم الأحد، قرارها بالتنازل عن منصبها في 14 يناير 2024، وأعلن أن ولي العهد الأمير فريدريك سيكون الخليفة على العرش.

وصدر بيان من مكتب رئيس الوزراء الدنماركي يؤكد هذا الإعلان بعدما أصدرت الملكة إعلانها الخاص، جاء فيه: "قررت صاحبة الجلالة الملكة مارغريت الثانية التنازل عن العرش".

ووفقًا للبيان، فإنه في 14 يناير 2024، سيتولى ولي العهد الأمير فريدريك مقاليد الحكم بلقب "صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر".

بعد إعلان التنازل، سيتم إعلان تغيير العرش في قلعة كريستيانسبورغ بعد اجتماع في مجلس الدولة. ويُشار إلى أن الملكة مارغريت الثانية تولت العرش في 14 يناير 1972، بعد وفاة والدها الملك فريدريك التاسع، وستظل الملكة تحتفظ بلقب جلالة الملكة بعد نزولها عن العرش.