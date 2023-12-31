المايسترو هاني فرحات يحصل على الجنسية السعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، منح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية، وذلك بعد النجاحات الفنية الكبيرة له في خدمة الفن السعودي، وتقديرا لمجهوداته الكبيرة في مجال الترفيه بالمملكة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، في رسالة مسجلة عرضت بحفل النجمات العربيات الذي أقيم اليوم احتفالا برأس السنة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض: "أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات في إشارة على حصول الدكتور هاني فرحات علي الجنسية السعودية".

كما وجه المستشار تركي آل الشيخ، الشكر لكل القائمين على حفل رأس السنة، والذي لاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا على السوشيال ميديا لنجاحه المبهر والمميز.

في السياق، علق الموسيقار هاني فرحات على حصوله على الجنسية السعودية.

وقال هاني فرحات خلال حفل ليلة نجمات العرب: "شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرًا لسيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كما أختص بالشكر لجلالة الملك خادم الحرمين الشريفين".