10 سائقين سعوديين في رالي داكار 2024

تتزايد وتيرة الترقب قبيل انطلاق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024، حيث أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.

وسينطلق المشاركون من مدينة العُلا يوم 5 يناير المقبل على أن تختتم المنافسات في ينبع يوم 19 يناير، وذلك بمشاركة نخبة السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم، والذين أكدوا بدء استعداداتهم للمشاركة في الرالي الأكثر تحدياً في العالم.

ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلةٍ تمهيدية من مخيم الانطلاق في العُلا، قبل خوض رحلةٍ تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية والدوادمي والسلامية والهفوف وشبيطة والرياض وحائل وينبع، ولمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

ويشارك في المُنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة "تي 1"، وإبراهيم المهنا في فئة "ستوك"، فيما يشارك صالح السيف ودانية عقيل ومشاعل العبيدان في فئة "تي 3"، ويشارك ياسر بن سعيدان ومها الحملي في فئة "تي 4"، كما يتنافس طارق الرماح في فئة "تي 5"، بينما يشارك عبدالحليم المغيرة في فئة "الدراجات النارية"، وهاني النومسي في فئة "الكوادز".