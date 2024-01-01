الأرصاد: هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.

كما توقع المركز في تقريره هطول الأمطار على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من مناطق الجوف حائل المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.