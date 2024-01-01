“نزاهة” توقف 141 متهمًا وتحقق مع 207 أشخاص خلال ديسمبر

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، اليوم الاثنين، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر 2023.

وقالت "نزاهة"، في بيان عبر موقع "أكس" (تويتر سابقًا) إنها تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال ديسمبر 2023، حيث أجرت 1481 جولة رقابية وحققت مع 207 أشخاص، وأوقفت 141 متهمًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأضافت الهيئة أن ذلك في وزارات الداخلية والحرس الوطني والعدل والصحة والتعليم بالإضافة إلى الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اقرأ أيضًا: مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 34 لإغاثة الشعب الفلسطيني