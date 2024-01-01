“الإنماء” يوصي بزيادة رأس المال لـ 25 مليار ريال عبر رسملة 5 مليارات ريال

أعلن مصرف الإنماء اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الإدارة خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأحد، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية للمصرف بزيادة رأس المال من 20 مليار ريال إلى 25 مليار ريال.

وأوضح مصرف الإنماء في بيان عبر "تداول السعودية" أن زيادة رأس المال ستكون عن طريق رسملة 5 مليارات ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل أربعة أسهم.

وأشار المصرف إلى أنه سيتم زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة بما يعادل سهم لكل 4 أسهم عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس المال من 20 مليار ريال، إلى 25 مليار ريال.

وأكد أن زيادة رأس المال تهدف لتعزيز ملاءة المصرف المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وأوضح أنه في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأكد أن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.