هيئة التأمين: صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2023

أصدرت هيئة التأمين اليوم الاثنين، تقريرها الأول عن أداء سوق التأمين عن الربع الثالث من عام 2023م، يبرز التقرير تطورات ونتائج القطاع خلال الفترة إضافة إلى نتائجه المالية ومساهمته في الناتج المحلي السعودي.

اقرأ أيضًا: “نزاهة” توقف 141 متهمًا وتحقق مع 207 أشخاص خلال ديسمبر

وأوضحت الهيئة أن التقرير يأتي ضمن جهودنا في رفع مستوى الشفافية من خلال توفير معلومات دقيقة وحديثة عن أداء قطاع التأمين.

وذكر التقرير أن قطاع التأمين في الربع الثالث شهد نموًا بقرابة 14.6% ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 14.9 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، حيث شهد كل من تأمين المركبات والتأمين الصحي وتأمين الممتلكات ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وأوضحت الهيئة أن هناك ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.2% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بـ 2.1% خلال الربع المماثل من العام 2022 نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما استقر معدل الخسائر عند 80.7% خلال الربع الحالي مقارنة مع 81.6% للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى بلوغ صافي الدخل للقطاع 869.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بنحو 370.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفعت نتائج خدمات التأمين من 255 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 693.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، كما ارتفع صافي دخل الاستثمار من 314 مليون ريال إلى 543.9 مليون ريال.