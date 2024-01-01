زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب وسط اليابان وتحذيرات من حدوث تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة شبه جزيرة نوتو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة اليابانية طوكيو.

وأصدرت السلطات اليابانية، حسب وكالة "بلومبرج" تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في كامل ساحلها الغربي تقريبًا.

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بدورها، أوردت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن بلدة واجيما شهدت موجات تسونامي بارتفاع تخطى المتر الواحد، ومن المتوقع أن تضرب موجات تسونامي أخرى قد يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار مقاطعة إيشيكاوا في وسط اليابان.