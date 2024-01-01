“النقل” تطلق “خدمة المستفيدين” لاستقبال الطلبات والمقترحات

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الاثنين، عن إطلاق مركز خدمة المستفيدين (19955)، بهدف استقبال الاستفسارات والمقترحات، ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي يتم تصعيدها من قبل مراكز خدمات المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن المركز يأتي لخدمة المستفيدين لتحسين سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل الفعال والتنسيق بين قطاعات المنظومة ومستفيديها.

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ويعمل المركز، على استقبال الطلبات طيلة أيام الأسبوع، من الساعة 8 صباحًا وحتى 5 مساءً، ويتم العمل على تسجيل طلبات المستفيدين التي لم يتم حلها من قبل قطاعات المنظومة خلال 10 أيام، حيث يعمل المركز على رفع الطلبات للجهة المعنية ومتابعة حالتها والتأكد من حلها ومعالجتها بشكل نهائي.

يسهل تمكين مستفيدي المنظومة من التواصل

في هذه المناسبة، قال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد بن سفيان الحسن، إن المركز يهدف لخدمة الجمهور عبر التعاون بين جميع مراكز خدمة المستفيدين في قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وكذلك التكامل في توحيد طرق وآليات العمل بينها، وليكون هذا المركز مرجعًا أخيرًا للبت في الطلبات التي لم يتم حلها مسبقًا.

وأضاف الحسن، إلى أنه يسهل تمكين مستفيدي المنظومة من التواصل المباشر مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم وتمريرها للجهات والإدارات المختصة دون عناء البحث عن الجهة، كما يستقبل المركز الطلبات باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة الموطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء.

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وأكد أن المنظومة تسعى إلى تحسين خدماتها بشكل مستمر، ورفع مستوى جودتها، عبر تدشين العديد من مراكز خدمة المستفيدين لكل قطاع من قطاعات المنظومة وآخرها مركز خدمة مستفيدي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما أن أداء هذه المراكز تحظى بمتابعة واهتمام أصحاب المعالي والسعادة قادة قطاعات المنظومة وكذلك متابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية وتوجيهاته، مؤكدًا على تفعيل قنوات التواصل الإلكترونية الأخرى لتكون قنوات رديفة وبديلة خارج أوقات العمل أو في حال الرغبة في التعامل معها.

وأشار إلى أن تحسين تجربة المستفيدين أولوية في عمل الوزارة، مع استمرار قياس مؤشرات الرضا عن الخدمات المُقدمة، إضافة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الأخرى لتتكامل وتتناغم جميع القنوات لهدف الخدمة في كل وقت وأي مكان، مما يسرع في عملية التحول الرقمي، ويتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.