الهلال يحسم مستقبل علي البليهي

حسم نادي الهلال مستقبل علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء مدة عقده.

وكانت إدارة الهلال قد جددت في يناير الماضي عقد البليهي لمدة عام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.

واستقرت إدارة نادي الهلال على تفعيل خيار تجديد عقد البليهي لعام آخر.

ياتي ذلك بناءً على رغبة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، في الاعتماد على المدافع المخضرم.

وانضم البليهي إلى الهلال في 2017 قادمًا من الفتح في صفقة انتقال حر.

ويتواجد البليهي مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر تدريبي بالدوحة استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2023.