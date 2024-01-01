القيادة تهنئ فيولا أمهيرد بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى السيدة فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسة للاتحاد السويسري.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد إلى رئيسة الاتحاد السويسري، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى فيولا أمهيرد، بمناسبة انتخابها رئيسةً للاتحاد السويسري.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد إلى رئيسة الاتحاد السويسري، ولشعب الاتحاد السويسري الصديق، المزيد من التقدم والرقي.