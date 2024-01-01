كورينثيانز البرازيلي يستفسر حول إمكانية التعاقد مع نجم الهلال

استفسر نادي كورينثيانز البرازيلي حول إمكانية التعاقد مع لاعب نادي الهلال، ميشائيل ديلغادو.

ووفقًا لموقع "يو أو إل" البرازيلي، يرغب ‏نادي كورنثيانز البرازيلي بالتعاقد مع ميشائيل ديلغادو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

‏وأوضح الموقع البرازيلي أن النادي البرازيلي استفسر عن توفر اللاعب والتكلفة المطلوبة، إلا أن الهلال لم يردَّ على استفسارات كورنثيانز حول التعاقد مع نجمه.

وأشار إلى أنه في حال إصرار النادي السعودي على عدم بيع لاعبه، فإن نادي كورنثيانز سوف ينظر في الخيارات الأخرى.

ويستمر عقد اللاعب البرازيلي ميشائيل حتى عام 2025 مع نادي الهلال، ومن المتوقع أن يطلب ناديه مبلغاً مالياً إذا قرر بيعه.