إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة “الشبو” في منفذ “الربع الخالي”

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي، محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على 43 كيلوجرام من الشبو، مخبأة بداخل خزان وقود المركبة.

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وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي 00966114208417، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.