السفارة السعودية في اليابان تؤكد سلامة المواطنين وتتابع آثار الزلزال

أكدت السفارة السعودية في اليابان، اليوم الاثنين، أنها تتابع آثار الزلزال وتبعاته، مؤكدة في الوقت نفسه على سلامة المواطنين السعوديين في اليابان.

وتهيب السفارة السعودية في اليابان بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862.

اقرأ أيضًا: إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة “الشبو” في منفذ “الربع الخالي”

وضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، قبالة شبه جزيرة نوتو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر من العاصمة اليابانية طوكيو.