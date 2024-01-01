رقم سلبي لـ “نيمار” يحدث لأول مرة في تاريخه

حقق البرازيلي نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، لاعب نادي الهلال، رقمًا سلبيًا لأول مرة في مسيرته الكروية.

ولأول مرة منذ انطلاق مسيرة نيمار الكروية، لا يُشارك في 20 مباراة على أقل تقدير في عام واحد، حيث انتهت عام 2023 دون تحقيق هذا الرقم.

وشارك نيمار في 17 مباراة العام المنقضي، ساهم في 15 هدفًا، سجل 6 وصنع 9 أهداف.

ويُعاني نيمار من إصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ستجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد الهلال مع نيمار الصيف الماضي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو، لمدة موسمين.

ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخين لمنتخب بلاده برصيد 79 هدفًا، متجاوزًا الأسطورة الراحل بيليه الذي سجل 77 هدفًا.