السياحة: تجاوز حجم إنفاق زوار السعودية الـ 100 مليار ريال خلال أول 9 أشهر في 2023

حققت السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم إنفاق الزوار القادمين من الخارج، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي إنفاق الزوار أكثر من 100 مليار ريال للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023م.

وقالت وزارة السياحة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن إجمالي إنفاق الزوار القادمين من الخارج بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، تجاوز الـ 100 مليار ريال.

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وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الرقم حقق فائضًا في بيانات بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث قُدّر الفائض حتى نهاية الربع الثالث من 2023م بحوالي 37.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 72% مقارنة بالفائض في 2022م لنفس الفترة.

وحققت السياحة في السعودية التعافي الكامل حيث قفزت نسبة تعافي القطاع السياحي في المملكة إلى 150 % مقارنة بمستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، الذي شهدت فيه مختلف الوجهات السياحية تزايدًا في أعداد الزوار من الداخل والخارج.

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وكشف التقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، أن المملكة تصدرت دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023م، وجاءت السعودية في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.