“جيسوس” على رأس قائمة المرشحين لتدريب منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، عن تواجد المدير الفني للهلال جورجي جيسوس، على رأس قائمة المرشحين لتدريب المنتخب البرازيلي.

وبحسب موقع "Onefootball" العالمي، فإن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يفاضل بين العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب، أبرزهم خورخي جيسوس، وأبيل فيريرا، ودوريفال جونيور، وجوزيه مورينيو.

وأشارت صحيفة "UOL" البرازيلية، إلى أن المنتخب البرازيلي يفكر في التعاقد مع جورجي جيسوس، خاصة بعد تجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد.

وعاد جيسوس لتولي تدريب الهلال، في الصيف الماضي قادمًا من نادي فنربخشة التركي، حيث خاض تجربته الأولى مع الهلال في موسم 2018/ 2019.

ويتصدر الهلال تحت قيادة جيسوس، جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.