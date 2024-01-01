إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023

أطلقت اليوم الاثنين الأغنية الرسمية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الكاتبة الكويتية هبه حماده هي من كتبت كلمات الأغنية، وأدّاها الفنان القطري فهد الحجاجي والفنان الكويتي حمود الخضر.

لنبدأ العام الجديد بهدف 🎯 الأغنية الرسمية لكأس آسيا AFC قطر 2023 من كلمات هبة حمادة وأداء فهد الحجاجي وحمود الخضر شاهد الفيديو كاملاً، واستمتع بأغنية "هدف": https://t.co/6iauYjBeRn#هَيّا_آسيا #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/vzX0gNokyB — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) January 1, 2024

وتقام البطولة في دولة قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند.