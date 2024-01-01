أخبار الرياضة

إطلاق الأغنية الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023

1 يناير 2024 · < 1 minutes

أطلقت اليوم الاثنين الأغنية الرسمية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن الكاتبة الكويتية هبه حماده هي من كتبت كلمات الأغنية، وأدّاها الفنان القطري فهد الحجاجي والفنان الكويتي حمود الخضر.

وتقام البطولة في دولة قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند.