صحيفة إسبانية تكشف عن سبب سفر كريم بنزيما إلى مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، الاثنين، سبب سفر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان بنزيما قد تغيب عن الحصص التدريبية الخاصة بفريق الاتحاد بعد الهزيمة أمام النصر، وسط العديد من التكهنات حول مستقبل المهاجم الفرنسي مع "النمور".

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، غادر بنزيما إلى مدينة مدريد لأسباب خاصة به دون الكشف عن تفاصيلها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب عليه أن يعود إلى تدريبات الفريق في الأيام المقبلة قبل خوض مباراة الاتحاد ضد الفيصلي في كأس ملك السعودية.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد نظيره الفيصلي يوم 4 فبراير المقبل ضمن اللقاء المؤجل من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

وحسمت أندية الخليج والهلال والنصر تأهلها لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بانتظار الفائز من مباراة الاتحاد والفيصلي لاستكمال المربع الذهبي للبطولة.