“الأخضر” يواصل برنامجه التدريبي باختبارات اللياقة الفسيولوجية

واصل المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، صباح اليوم الإثنين، برنامجه التدريبي في سيلين بدولة قطر.

أجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين.

قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين، الأولى أجرت الاختبارات اللياقية الفسيولوجية، واكتفت الثانية بتمارين تقوية في الصالة الرياضية.

وقسم المدير الفني "روبرتو مانشيني" الحصة التدريبية لفترتين صباحية ومسائية.

ويواصل "الأخضر" مساء اليوم الإثنين برنامجه بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع سيلين عند الخامسة مساءً.

ويستعد المنتخب الوطني لبطولة كأس آسيا والتي تقام البطولة في دولة قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند.