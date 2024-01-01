القحطاني: نقل الشركات مقراتها للسعودية يحد من التسرب الاقتصادي ويعطي زخمًا قويًا

قال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني، اليوم الاثنين إن أهم الفوائد لنقل الشركات مقراتها إلى السعودية هو رفع كفاءة الإنفاق والتوظيف بشكل كبير ونوعي في مثل هذه الشركات التي تقدم وظائف نوعية.

وأضاف القحطاني في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن الوظائف في مثل هذه الشركات التي نقلت مقراتها حديثًا للمملكة تساهم في الحد من التسرب الاقتصادي وهو من مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما ينعكس على الناتج الإجمالي المحلي وهو ما سيعطي زخمًا قويًا للاقتصاد السعودي وسيمكن من تخفيض البطالة بالنسبة للمملكة.

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وأشار إلى أن المملكة تعمل وفقا لنظم وإجراءات لأنها بلد يقوم على النظام وهو معزز للتنمية الاقتصادية وهو ما يؤكد أن هذه الشركات العملاقة تدرك أنها أمام نظام عملاق حقق أعلى نسبة نمو في المنطقة ضمن دول العشرين خلال عام 2022.

وتابع القحطاني، أن هناك مستكشفات جديدة لقطاعات واعدة في المملكة العربية السعودية خلال الأيام المقبلة.

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ودخل قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة خارج المملكة، حيز النفاذ، صباح اليوم الأول من يناير 2024، وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية.