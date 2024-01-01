النصر يحصد 9 ملايين دولار مقابل وديتين ولقاءات إعلامية في معسكر الصين

يحصل نادي النصر على 9 ملايين دولار، نظير خوض وديتين ولقاءات إعلامية لنجومه، في معسكر الصين المقبل.

ويقام معسكر النصر في الصين، خلال الفترة من 19 وحتى 29 يناير الجاري، استعدادًا لعودة فعاليات الدوري السعودي للمحترفين، بعد فترة التوقف الدولي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند.

ويلعب "العالمي" مباراتين وديتين أمام شنغهاي الصيني، يوم 24 يناير، ومواطنه تشجيانج، يوم 28 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يظهر نجوم النصر إعلاميًا، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فيما يغيب الثنائي ساديو ماني وسيكو فوفانا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، رفقة السنغال وكوت ديفوار على الترتيب.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.