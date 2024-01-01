ساديو ماني: كأس الأمم الإفريقية أفضل لقب فزت به في حياتي

قال ساديو ماني، نجم نادي النصر والمنتخب السنغالي، إن النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية ستشهد منافسة شرسة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وأضاف ماني في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاثنين: "نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".

وواصل: "نتوقع منافسة صعبة، ستكون هذه من أقوى النسخ، لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة في البطولة، لكننا سنرى ما سيحدث".

أردف نجم ليفربول السابق: "كأس الأمم الإفريقية أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون فعل ذلك مرة أخرى إنجازًا مميزا وكبيرًا، لقد كان اللعب في هذه البطولة حلما بالنسبة لي".

وتابع: "الفوز بالكان سيكون له تأثير كبير على كرة القدم لدينا، لأننا أحرزنا جميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".

وتوج منتخب "أسود التيرانجا" بلقب النسخة الماضية من الكان، في الكاميرون، على حساب مصر بركلات الترجيح.

وتخوض السنغال منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة ضمن المجموعة الثالثة، رفقة الكاميرون وغينيا وجامبيا.