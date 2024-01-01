متحدث هيئة الطرق: افتتحنا 2400 كيلومتر مسار رابط بين مناطق المملكة في 2023

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للطرق، عبد العزيز العتيبي، المملكة افتتحت خلال العام 2023 أكثر من 2400 كيلومتر مسار في كل مناطق المملكة، بما يسهم في تعزيز الترابط بين كل مدن ومحافظات ومناطق المملكة، وتعزيز ريادة المملكة في مؤشر الترابط الذي تقع في المركز الأول عليه وفقًا لمنتدى التنافسية العالمي.

وأضاف "العتيبي"، في لقاء مع فضائية "الإخبارية" اليوم الإثنين، إن العام 2023 كان حافلًا وتاريخيًا على مستوى قطاع الطرق في المملكة، ابتداءً من مباشرة الهيئة العامة للطرق مهامها كجهاز مشرف ومنظم لقطاع الطرق في البلاد بشكل عام، وصولًا لاعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع الطرق.

فيديو | متحدث الهيئة العامة للطرق عبد العزيز العتيبي: عام 2023 شهد افتتاح أكثر من 2400 كم مسار في كافة مناطق المملكة#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/G2dprSFUao — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2024

واستراتيجية قطاع الطرق اعتمدها مجلس الوزراء في فبراير الماضي، بهدف "رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالميًا".

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كما تستهدف الاستراتيجية أيضًا خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، بالإضافة إلى المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى نسبة 20%".

وتستهدف الاستراتيجية كذلك تحقيق مساهمة تبلغ 74 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار تقريبًا) وخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.