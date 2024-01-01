تاريخ مشاركات “الأخضر” في كأس أمم آسيا

يبحث المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن تحقيق لقب كأس الأمم الآسيوية‏ للمرة الرابعة في تاريخه.

ويستعد "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا والتي تقام في دولة قطر بين 12 يناير و10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا آسيويًا ثم توزيعها على 6 مجموعات.

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا إلى جانب منتخبات عُمان وقيرغيزستان وتايلند.

ومنذ مشاركة "الأخضر" السعودي في كأس آسيا للمرة الأولى عام 1984 لم يغيب عن أي نسخة.

ونجح "الأخضر" خلال مشاركاته العشر السابقة، في تحقيق اللقب ثلاث مرات أعوام 84 و 88 و 96.

وحل المنتخب الوطني وصيفُا ثلاث مرات، أعوام 92 و 2000 و 2007.

فيما خرج من دور المجموعات ثلاث مرات أيضًا، أعوام 2004 و 2011 و 2015، وودع البطولة من دورها ثمن النهائي مرة واحدة كانت في مشاركته الأخيرة عام 2019 بالإمارات.

ويعتبر المنتخب السعودي هو ثاني أكثر منتخب تحقيقًا لبطولة كأس أسيا برصيد 3 بطولات، بالتساوي مع المنتخب الإيراني.

بينما يحتل منتخب اليابان صدارة المنتخبات الأكثر تحقيقًا لبطولة كأس أسيا برصيد 4 مرات.

ووصلت "الأخضر" إلى نهائي بطولة كأس أسيا 6 مرات، ووقعت في فخ الهزيمة في ثلاث مرات، بينما فازت في ثلاث أخري.