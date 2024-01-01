17 مليون تذكرة و888 مليون ريال.. ما حققته السينما في السعودية خلال 2023

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عن الأرقام التي حققتها السينما في المملكة خلال العام 2023، حيث تمكنت دور العرض من بيع أكثر من 17 مليون تذكرة، مقارنة بـ 14.3 مليون تذكرة في العام 2022، بينما عرضت 432 فيلمًا من مختلف دول العالم، في حين تجاوز حجم الإيرادات 888 مليون ريال (236.8 مليون دولار).

ما حققته السينما في السعودية خلال 2023:

- تزايد عدد دور السينما في البلاد، فوصلت إلى 65 دار سينما، موزعة على 22 مدينة سعودية، بـ608 شاشات، لستة مشغلين، وبمجموع 62.074 مقعدًا، وذلك بعد 5 أعوام ونصف العام فقط على افتتاح دور السينما السعودية لأول مرة في أبريل 2018.

- تصدر فيلم "أوبنهايمر Oppenheimer" قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السعودية خلال عام 2023، بما يتجاوز 44 مليون ريال، مع بيع أكثر من 704 آلاف تذكرة على مدى 20 أسبوعًا، تلاه الفيلم السعودي "سطار" الذي عُرض لـ19 أسبوعًا، وحقق إيرادات تتجاوز 40.6 مليون ريال جراء بيع أكثر من 903 ألف تذكرة، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "المهمة المستحيلة Mission Impossible: Dead Reckoning Part One" والذي حقق في 23 أسبوعًا نحو 33.4 مليون ريال من بيع أكثر من 598 مليون تذكرة.

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- بلغ عدد الأفلام المفسوحة للسينما خلال هذا العام 432 فيلمًا، ليصل مجمل الأفلام التي فُسحت في البلاد على مدى 5 أعوام أكثر من 1840 فيلمًا.

وتتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول التي فُسحت أفلامها للسينما خلال هذا العام، بعدد 174 فيلمًا، تليها الهند بـ84 فيلمًا، ثم مصر بـ47 فيلمًا، وبعدها اليابان 19 فيلمًا، ثم بريطانيا بــ15 فيلمًا، وأخيرًا السعودية وكوريا الجنوبية والصين بـ9 أفلام لكل منهم.

الأرقام التي حققتها الأفلام السعودية

- تم عرض 9 أفلام سعودية خلال العام 2023، وهي بالترتيب: "سطار"، و"الهامور ح.ع"، و"عياض في الرياض"، و"أغنية الغراب"، و"ملك الحلبة"، و"طريق الوادي"، و"تشيلو"، و"عبد"، وحاليًا يُعرض "مندوب الليل".

وبحسب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، فإن "سطار" حقق الإيرادات الأعلى بين الأفلام السعودية حتى الآن، كما يعد الثامن في تاريخ السينما السعودية من ناحية الإيرادات، علاوة على كونه يحتل المركز الرابع من حيث عدد التذاكر المبيعة في تاريخ السينما السعودية.

في حين حقق "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي أكبر افتتاحية لفيلم سعودي خلال هذا العام، ببيع أكثر من 114 ألف تذكرة، وبإيرادات تتجاوز 5.9 مليون ريال حتى الآن، وقد تمكن الفيلم من تحقيق ثاني أكبر افتتاح لفيلم عربي في السينما السعودية، ولا يزال يُعرض حتى الآن ومن المرجح أن يواصل نجاحه خلال العام الحالي 2024.