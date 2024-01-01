تحذيرات من تسونامي في كوريا بعد زلازل غرب اليابان

أدت الزلازل التي وقعت في الساحل الغربي الياباني إلى إصدار تحذيرات من حدوث موجات مد عالية "تسونامي" في كوريا، حيث حذر إقليم جانجون السكان في العديد من المدن والمقاطعات من تسونامي عبر رسائل نصية.

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ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم تحذير هيئة الأرصاد الجوية من أن الموجات التالية في بحر اليابان يمكن أن تصل إلى مستوى أكثر خطورة.

وجرى نصح السكان الذين يعيشون بالقرب من الساحل بالتوجه لأماكن مرتفعة حفاظًا على سلامتهم، وبعد سلسلة من الموجات الصغيرة في وقت مبكر من المساء بالتوقيت المحلي، سجلت هيئة الأرصاد الجوية موجة "تسونامي" بارتفاع 67 سم قبالة بلدة دونجهي الساحلية.

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