بسرعة 81 كيلو في الساعة.. الصقر “إكسبو 2030” يخطف المركز الأول في كأس العلا للصقور

خطف الصقر "إكسبو 2030" الأنظار، بكأس العلا للصقور، المقامة حاليًا في مركز مغيراء للرياضات التراثية بمسماه وسرعته وقدرته على التحليق بعيدا وتحقيق مراكز متقدمة في البطولة.

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وبلغت سرعة الصقر "إكسبو 2030" 81 كيلومتراً في الساعة، وقطع مسافة 400 متر، إلى الملواح في 17 ثانية و71 جزءا من الثانية، محققًا المركز الأول بالبطولة.

وجائت تسمية الصقر بهذا الاسم وفقا لصاحبه برغش المنصوري، في الوقت الذي فازت فيه المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030" حين كان يتابع الأخبار في لحظتها.

الصقر إكسبو 2030" يحقق المركز الأول بسرعة 81 كيلو في الساعة #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nym07slsVx — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 1, 2024

وانطلاقا من 28 ديسمبر وحتى 5 يناير 2024، وعلى مدى تسعة أيام تستمر أجواء الحماس والتشويق لمتابعة نخبة من الصقارين المحليين والدوليين، وعدد كبير من الصقور داخل ميدان العلا التاريخي في قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا.

ويسعى نادي الصقور السعودي، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تنمية الموروث السعودي الأصيل في رعاية وتربية الصقور، والمحافظة على امتداده جيلا بعد جيل كونه تراثا إنسانيا غير مادي.

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