كاتب صحفي: مترو الرياض الأكبر على مستوى العالم بطول أكثر من 172 كم

قال الكاتب الصحفي طلعت حافظ، إن مترو الرياض هو الأكبر على مستوى العالم بطول أكثر من 172 كم.

وقدم الكاتب الصحفي خلال استضافته ببرنامج "ياهلا" على قناة روتانا خليجية" قراءة في مستقبل المشهد المروري بعد الانتهاء من مشروعات المترو والنقل العام.

وأضاف طلعت حافظ: "دون أدنى شك مشروعات النقل العام مفترض أن تخفف الازدحام، فالمترو مثلا سيكون 6 مسارات، ولو عملت المسارات التي ستنفذ على مراحل بكامل طاقتها ستتضمن 84 محطة، ومشروع الحافلات يشمل 80 حافلة تخدم 3 آلاف نقطة ومكان".

وتابع: "المشروعات ستخفف من الازدحام بكل تأكيد لكن التحدي هو تحفيز ثقافة النقل العام، فنحن في الخليج ربنا أنعم علينا وكل بيت معاه سيارتين أو أكثر، ولا يوجد قبول لثقافة النقل العام".

وأكمل: "ليه نركب المترو في لندن وباريس وربما يرفض البعض استقلاله هنا وذلك لأن الثقافة تفرض عليك ذلك، البعض قد ينظر إلى النقل العام بأنه يخص الذين لا يملكون إمكانية".

وأشار إلى أنه يجب التنبيه على أن وسائل النقل العام توفّر عمر السيارة والوقود والصيانة كما أنها أسرع طريقة للوصول.