مستشار تربوي: تحول وزارة التعليم لجهة إشرافية أولى خطوات الخصخصة

قال المستشار التربوي والباحث في تطوير التعليم عبداللطيف الحمادي، إن المعلم أهم من المنهج نفسه والكثير من الناجحين كان المعلمون سبب بروزهم ونجاحهم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "السعودية": "إذا عندي منهج ضعيف ومعلم جيد فسيستطيع تكوين ركيزة أساسية للعملية التعليمية"، مشيرًا إلى أن إنجاز وتفوق الطلاب الموهوبين سببه معلمون، وأيضا كل أصحاب الإنجازات ومن تقلدوا المناصب كان وراء نجاحهم أساتذة قدوة.

وتابع: "دور المعلمين كبير ولهم الأجر الكبير ورسالتهم تربوية تعليمية وأثرهم كبير خاصة بالتعاون مع الأسرة، وتقديم رسالة القيم والأخلاق والانضباط".

وأجاب عن سؤال "هل تحول وزارة التعليم لجهة إشرافية سلبي أم إيجابي؟، موضحا: "قبل سنتين صدر قرار مجلس الوزراء بخصخصة 10 قطاعات من ضمنها التعليم، وهذه أول خطوة في ذلك، حيث ستستلم شركات خاصة أمور المراحل الأولى من التعليم وتعيينات المعلمين وغيرها".

وأضاف: "الخصخصة لها فوائد منها زيادة الكفاءة، وتطوير المعلمين والمعلمات، وتقديم المميزات لهم".