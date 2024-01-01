المدرب السعودي خليل الزياني: الملك سلمان أعطاني ساعته ومسبحته بعد إنجاز آسيا 1984

روى مدرب كرة القدم السعودي خليل الزياني قصة فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا 1984.

واستضافت سنغافورة المسابقة حينها في الفترة ما بين 1 و16 ديسمبر، شارك 10 منتخبات في المنافسة وفازت السعودية بأول نسخة في تاريخها بعد تغلبها على الصين في النهائي 2–0.

وقال خلال استضافته ببرنامج "ألف ميل" على قناة السعودية: "الجمهور استقبلنا استقبالا حافلا في المطار، ورحب بي الملك سلمان وأمسك بيدي وأعطاني ساعته ومسبحته ولا تزال إلى اليوم عندي".

ويعد الزياني أول مدرب سعودي على الإطلاق للمنتخب الوطني يقود الصقور الخضراء في النهائيات القارية؛ إذ قادهم للنهائيات الأولى لهم في سنغافورة عام 1984، وأصبحوا أول فريق يفوز باللقب لأول مرة منذ تتويج إيران قبل 16 عامًا.

وشهدت مسيرة المنتخب السعودية في تلك البطولة العبور دون أي خسارة في دور المجموعات، التي تضمنت الفوز 1-0 على حامل اللقب الكويت؛ لتتأهل السعودية إلى الأدوار الإقصائية، وحصلت في النهاية على اللقب بفوزها 2-0 على الصين.

وتولى الزياني تدريب السعودية في دورة الألعاب الأولمبية عام 1984، كما حقق نجاحًا على مستوى الأندية، ولاسيما مع نادي الاتفاق في مسقط رأسه.