الحكم بالسجن على محمد يونس صاحب “نوبل السلام” بانتهاك قوانين العمل في بنغلاديش

أدين الخبير الاقتصادي محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2006، بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، حسبما أعلن المدعي العام خورشيد علم خان لوكالة الصحافة الفرنسية يوم الاثنين.

وفي هذه القضية التي يزعم أنصار يونس أن لها دوافع سياسية، اتهم المدعي العام يونس وثلاثة من زملائه في شركة "غرامين تيليكوم"، وهي إحدى الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار وبالتالي انتهاك قوانين العمل.

وأوضح المدعي العام أن يونس وزملاؤه أدينوا وحكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر بموجب قوانين العمل، مشيرًا إلى إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف. وفي تصريح للصحافة، قال يونس بعد الحكم: "عوقبت على جريمة لم أرتكبها".

وفي سياق متصل، نفى وكيل الدفاع عن يونس، عبد الله المأمون، الاتهامات، معتبرًا أن الحكم غير مسبوق وأن العدالة لم تتحقق. ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.

وفي نوفمبر الماضي، أكد يونس أنه لم يستفد من شركاته الخمسين التي أسسها في بنغلاديش، قائلًا: "لم أكن أسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحتي الشخصية".

وفي تصريح للمحامي تنوير، الذي تحدث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، وصف القضية بأنها "لا قيمة لها ووهمية وغير مبررة"، معتبرًا أن الهدف الرئيسي من هذه القضية هو "مضايقته وإذلاله أمام العالم أجمع".

وكان يونس (83 عامًا) قد فاز بجائزة نوبل للسلام عام 2006 بسبب عمله في مجال منح القروض الصغيرة للفقراء في بنغلاديش من خلال شركته "بنك غرامين"، مما أدى إلى نشر مصطلح "الإقراض متناهي الصغر". ورغم شعبيته، واجه يونس اتهامات من رئيسة وزراء بنغلاديش بـ"امتصاص دماء الفقراء". وتعتبر منظمة العفو الدولية أن المحاكم في بنغلاديش تستخدم قانون العمل كأداة لاضطهاد يونس وتسييس العدالة.

وفي جلسة المحكمة، حضرت إرين خان، الأمينة العامة السابقة لمنظمة العفو الدولية، ووصفت الحكم بأنه "مهزلة قضائية"، معبرة عن قلقها على "أمنه وحريته". وأشارت إلى أن يونس، كناشط اجتماعي وحائز على جائزة نوبل، كان مدعاة فخر لبلاده يتعرض للاضطهاد لأسباب تافهة.

وفي أغسطس الماضي، نشرت 160 شخصية دولية، بينهم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، رسالة مفتوحة تندد بـ"المضايقات القضائية المتواصلة" ضد يونس، مطالبين بوقف "المضايقات" التي يواجهها. واتهمت منظمة العفو الدولية حكومة بنغلاديش بتسييس قانون العمل واستخدامه ضد يونس كشكل من أشكال الانتقام السياسي بسبب معارضته وعمله.