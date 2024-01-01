روى الباحث أحمد العساف، قصة طريفة وردت في كتاب "العودة سائحا إلى كاليفورنيا" للأديب والسياسي والدبلوماسي السعودي غازي بن عبد الرحمن القصيبي، عن زوجته الأجنبية التي تحمل الجنسية الألمانية.

وقال العساف، خلال برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية، إن زوجة القصيبي أبدت في إحدى المرات انزعاجها من سائق لديها، وأبت ألا تستقل معه السيارة مرة أخرى، وحينما سألها القصيبي عن دوافع الانزعاج، قالت له إن السائق يقود السيارة ممسكًا بجريدة في يد، والأخرى يمسك بها كوبًا من القهوة.

من كتاب "العودة سائحا إلى كاليفورنيا"..

أحمد العسّاف يروي قصة طريفة لزوجة غازي القصيبي الأجنبية مع السائق#سير_ذاتية_في_الصورة pic.twitter.com/KsCkdaklBp — في الصورة (@almodifershow) January 1, 2024

وأضاف الباحث أحمد العساف، أن الأديب والدبلوماسي غازي بن عبد الرحمن القصيبي، أبدى استغرابه من المشهد متسائلًا: كيف إذا للسائق أن يمسك بعجلة القيادة، لترد الزوجة: كان لديه كرش واسع كبير يتحكم من خلاله بعجلة قيادة السيارة..