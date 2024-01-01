تركي آل الشيخ لبرنامج “بودكاست عمار”: المرض دفعني لاستعجال النجاح وأبي كان شديدًا في تأديبي وسن الأربعين أورثتني الخوف على أبنائي

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إن الأزمة الصحية التي تعرض لها واكتشف أسبابها في العام 2015، دفعته إلى استعجال النجاح، مضيفًا: "صرت أبغى الشيء أمس لا اليوم أو غدًا".

وأضاف آل الشيخ، في أول حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أن من "اعتاد العمل مع سيدي ولي العهد محمد بن سلمان يصل إلى مرحلة التلذذ ببذل المزيد من الجهد وإدمان العمل، خصوصًا إذا رأى أن هذا العمل ينعكس بشكل إيجابي على بلده وأهله وجماعته".

وقال "آل الشيخ" إنه يشعر الآن بأن حياته سُرقت، وإن هذا الشعور راوده بعد الأربعين، مضيفًا أن الفترة بين بداية العشرينيات إلى بداية الأربعينيات هي أسرع فترة في حياة الإنسان، وإنه بدأ يشعر بالخوف على نفسه بعدما شب أطفاله وأصبحت بينه وبينهم أحاديث عن الأسرة ووجوده بينهم، خاصة وإن مهامه الرسمية لا تترك له المساحة للاستمتاع بالبقاء معهم فترات طويلة.

وفي حديثه عن أسرته، قال "آل الشيخ" إنه ينتمي لأسرة متوسطة، تعلم في مدارس حكومية، وعاش فترة كبيرة من حياته في بيت جده بالرياض، ما أثر في شخصيته، مضيفًا أن والده كان شديدًا في تربيته، وكان يؤدبه بالضرب بعصي كان يطلق عليها أسماء مسلسلات، بينما كان ينظر هو إليه باعتباره أخ أكبر وليس والد لفارق السن البسيط بينهما.

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه هي الأولى في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وتذاع على جزئين اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تطرق إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.