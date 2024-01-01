أحمد العساف يروي قصة “علقة” تلقاها الشيخ حمد الجاسر من رئيس القضاة في مكة

قال الباحث أحمد العساف، إن الشيخ حمد الجاسر من القامات التي تفاخر بها المملكة، فهو كاتب وعالم بلداني ومن رواد الصحافة في نجد، سانده الملك سعود في مشروعه الصحفي، ودعمه الملك فيصل في مشروعه المعجمي لبدان الجزيرة العربية.

وأضاف العساف، خلال برنامج "في الصورة" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الشيخ حمد الجاسر دون سيرته الذاتية في كتاب من جزئين بعنوان "من سوانح الذكريات" ذكر فيها قصصًا بها جرأة وصراحة كما شملت ذكر ألفاظ وأطعمة نجدية.

أحمد العسّاف يروي قصة "العلقة" التي تلقاها الشيخ "حمد الجاسر" من رئيس القضاة عندما كان يدرس في مكة#سير_ذاتية_في_الصورة pic.twitter.com/X37Uv6eoeW — في الصورة (@almodifershow) January 1, 2024

وأشار الباحث أحمد العساف، إلى أن القاضي حمد الجاسر قد ذكر في سيرته "علقة شديدة"، عندما كان يدرس في مكة على يد الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة، بسبب وشاية ظالمة من أحد زملائه، موضحًا أنه أثناء دراسة الجاسر في مكة تشاجر مع أحد زملائه وارتفع الصوت، فنقل إلى لشيخ أنه تفوه بكلمة بها إساءة، وعندما عرف الشيخ عبد الله بن حسن حقيقة الأمر اعتذر منه وطلب مسامحته.

إقرأ أيضًا:

أحمد العسّاف يروي قصة طريفة لزوجة غازي القصيبي الأجنبية مع السائق