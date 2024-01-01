تركي آل الشيخ لبرنامج “بودكاست عمار”: ولي العهد أنقذ المملكة وبات حلما لدول أخرى

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إن ولي العهد محمد بن سلمان أنقذ المملكة العربية السعودية، ورسم طريق مُشرق لعشرات ومئات السنين، مضيفًا أن دول أخرى باتت تحلم بنموذج ولي العهد لإنقاذ وضعها.

وفي سياق تطرقه إلى محاربة الفساد في المملكة، أضاف "آل الشيخ"، في أول حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أن التاريخ سيذكر بكل فخر أن "أحداث الريتز" في نوفمبر 2017، نقطة مفصلية وضربة بيد من حديد على الفئة التي استسهلت الفساد، وتطهيرًا لها من أجل الوطن، وأن يعودوا عناصر فاعلة في هذا المجتمع ورفعته.

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه هي الأولى في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وتذاع على جزئين اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تطرق إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.