تركي آل الشيخ لبرنامج “بودكاست عمار”: لم يكن لي دور في إقالة مدرب الهلال وفي الرياضة صعب تُرضي الجميع

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إن أكثر شيء ألمه وقت توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة كان تراجع مكانة الرياضة السعودية، خصوصًا في آسيا، لذا كانت هناك خطة واضحة عملت عليها المملكة لتطوير الرياضة، وعلى رأسها كرة القدم، التي تحظى بمتابعة جماهيرية عالية.

وأضاف "آل الشيخ"، في أول حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أن بعض رؤساء الأندية كانوا سببًا في أزمة الرياضة السعودية لأنهم لم تكن لديهم لا قدرة مادية ولا فنية وإدارية لإدارة أنديتهم، بل على العكس كانوا يرغبون في "الشو" بينما نريد نحن الإنتاج والعمل.

وفي حديثه عن فترة توليه هيئة الرياضة ورضا الناس عن القرارات التي اتخذها في هذه الفترة، قال "آل الشيخ": "في الرياضة صعب أن ترضي الجميع ونحن العرب أكثر تعصبًا في الرياضة"، ضاربًا المثل بنادي الهلال، حيث اتهمه جماهير الهلال بالتسبب في إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي جورج خيسوس.

وأضاف "آل الشيخ": "لم يكن لي يد بهذا الأمر بل كان هناك خلاف بين رئيس النادي واللاعبين والمدرب، وقد أقيل المدرب بعد تركي الهيئة بشهرين"، مؤكدًا أن العلاقة بينه وبين خيسوس جيدة جدًا إلى الآن.

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه هي الأولى في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وتذاع على جزئين اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تطرق إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.